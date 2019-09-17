Стали известны первые обладатели "Эмми": у "Игры престолов" сразу 10 наград

Шоу-бизнес

В Лос-Анджелесе прошла двухдневная церемония награждения победителей «Эмми» в неосновных и технических номинациях. Триумфатором премии стал популярный сериал «Игра престолов», получивший награды в десяти номинациях из 32. Сагу признали лучшей в категории Creative Arts. Также ее отметили за лучший актерский состав, лучшие визуальные эффекты, костюмы, грим, саундтрек, звук, работу каскадеров, дизайн заставки и кастинг, и другие.

Также семь наград получил документальный фильм «Фри-соло National Geographic». Комедийный сериал «Удивительная миссис Мейзел» удостоен шестью наградами. Награды также получили телепрограмма «Queer Eye», сериал «Наша планета», лента «Покидая Неверленд».

Еще семь премий достались нашумевшему сериалу «Чернобыль», который собрал 19 номинаций.

Старейшим обладателем премии Эмми в 2019 году стал 97-летний писатель и продюсер Норман Лир.

Американский шеф-повар, писатель и телеведущий Энтони Бурден получил посмертную награду за программу для CNN «Энтони Бурден. Неизвестные части».

Главная церемония вручения премии «Эмми» состоится в ночь на 23 сентября.

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