Мир

Миллионера обвинили в убийстве после того, как двое его сыновей упали за борт яхты: 11-летний мальчик погиб

Представитель одной из богатейших семей Мексики, владелец крупного строительного бизнеса Хавьер Бурильо Азкаррага арестован в связи с гибелью своего 11-летнего сына. 57-летнему мужчине предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Как сообщает Los Angeles Times, находившийся в состоянии алкогольного опьянения миллионер не справился с управлением яхтой. «Напоровшееся» на волну судно сильно качнуло — так, что двое сыновей Хавьера полетели за борт. При попытке их подобрать Бурильо направил яхту прямо на них. Старший сын, которому 27 лет, получил при этом травму ноги. 11-летний мальчик погиб, ударившись о корпус. Отец вытащил его из воды с помощью старшего сына и доставил в больницу, но было уже поздно. Инцидент произошел близ острова Энджел близ Сан-Франциско.

Влиятельнейшая семья Азкаррага владеет медиа-империей Televisa.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном происшествии в Сумах: мужчина убил сына и заявил в полицию о его пропаже.

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