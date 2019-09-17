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Миллионера обвинили в убийстве после того, как двое его сыновей упали за борт яхты: 11-летний мальчик погиб
Представитель одной из богатейших семей Мексики, владелец крупного строительного бизнеса Хавьер Бурильо Азкаррага арестован в связи с гибелью своего 11-летнего сына. 57-летнему мужчине предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Как сообщает Los Angeles Times, находившийся в состоянии алкогольного опьянения миллионер не справился с управлением яхтой. «Напоровшееся» на волну судно сильно качнуло — так, что двое сыновей Хавьера полетели за борт. При попытке их подобрать Бурильо направил яхту прямо на них. Старший сын, которому 27 лет, получил при этом травму ноги. 11-летний мальчик погиб, ударившись о корпус. Отец вытащил его из воды с помощью старшего сына и доставил в больницу, но было уже поздно. Инцидент произошел близ острова Энджел близ Сан-Франциско.
Влиятельнейшая семья Азкаррага владеет медиа-империей Televisa.
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