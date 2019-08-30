Происшествия

Мужчина убил сына и заявил в полицию о его пропаже: детали жуткого происшествия в Сумах (фото)

В Сумах отец убил сына и написал в полицию заявление о том, что его сын пропал без вести. Напомним, в Одессе в ходе семейной ссоры мужчина чуть не зарезал сына, вставшего на сторону матери.

Как сообщили в Сумском областном главке полиции, после получения оперативной информации о том, что 62-летний сумчанин убил своего сына, а тело вывез в неизвестном направлении, в полиции сразу открыли уголовное производство по статье «Убийство» и начали поиски юноши.

Сам отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к его исчезновению. Более того, мужчина даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести.

На поиски 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Во время очередной беседы с правоохранителями отец-убийства сознался в преступлении. В дальнейшем тело его сына полицейские нашли закопанным на территории одного из дачных кооперативов областного центра.

Полиция установила, что 22 августа между отцом и сыном, которые прибывали в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Отец обвинил сына в краже денег и спиртного. Наконец, чтобы оставить за собой последнее слово, выстрелил в сына из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в своем гараже. Ранения оказалось несовместимым с жизнью. И молодой человек скончался.

Чтобы избежать ответственности, пенсионер замотал тело в надувной резиновую лодку, загрузил в легковушку, вывез и закопал. Лодку и обрез ружья он утопил их в водоеме.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Белогорском районе Хмельницкой области отец связал и облил кислотой 18-летнюю дочь, которая получила ожоги лица и тела. А в Черкасской области мужчина чуть не убил двоих детей. Приемную 10-летнюю ночь дебошир несколько раз ударил ножом, родного 3-летнего сына бросил в колодец.

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