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Путин объявил Израиль русскоязычным государством и вызвал шквал критики в сети (видео)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Об этом он заявил на конгрессе всемирного израильского фонда «Керен ха-Йесод».
«Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством», — сказал он.
Эти слова Путина были встречены смехом. А в сети бурно отреагировали на такое смелое утверждение российского лидера.
«Особенно, когда Путин поддерживает террористов, которые ведут войну против Израиля. Да, это высокие отношения. Ублюдок».
«Губы закатай, ничего от Израиля тебе не светит».
«В самые первые месяцы образования государства Израиль, государства РФ в проекте не существовало, ботоксный карлик бредит».
Напомним, имперские амбиции Путина зашкаливают. Под его руководством Россия аннексировала украинский Крым. В ближайшей перспективе полное поглощение Беларуси. Также президент России неоднократно заявлял, что готов защищать права этнических русских в странах Балтии.
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