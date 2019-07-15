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Сознательно шли на преступление: раскрыты имена российских военных, участвовавших в аннексии Крыма
Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm продолжают публиковать доказательства участия кадровых российских военных в вооруженной аннексии Крыма. В соответствии с новой информацией, к нарушению территориальной целостности Украины были причастны как минимум трое бойцов 234-го десантно-штурмового полка РФ — Дениса Лаугина, Андрея Болотова и Александра Рахманина.
Денис Лаугин
Андрей Болотов с медалью за захват Крыма
Александр Рахманин
На данный момент волонтеры располагают 10 эпизодами с фактами участия военных этой дивизии в оккупации Крыма, захвате буровых вышек «Черноморнефтегаза» и боевых действиях на Донбассе.
234-й десантно-штурмовой полк (в/ч 74 268) дислоцируется в российском Пскове и входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Новое расследование InformNapalm показало, что военные РФ осознавали, что их перебрасывают в Украину, и за выполнение преступного приказа все они были отмечены медалями за захват Крыма.
Напомним, ранее волонтеры Inform Napalm установили, что в операции захвата украинского полуострова участвовали военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка (в/ч 42 091, г. Новороссийск). Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии.
В свою очередь жена российского солдата 99-й бригады МТЗ, которая базируется в Славянске-на-Кубани и которая принимала участие в аннексии Крыма, в соцсети опубликовала доказательства, подтверждающие, что это российское подразделение участвовало в оккупации украинского полуострова.
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