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Рыбак вырвался от крокодила, который схватил его зубами за голову и сломал лицевые кости (фото)

На самой длинной реке острова Ямайка Миньо на рыбака Орала Ли, который вышел на промысел вместе с другом, неожиданно напал крокодил. Гигантская рептилия ухватила мужчину за голову и потянула на глубину, все крепче сжимая зубы.

Ли уже было подумал, что пришел его смертный час, но не решил не сдаваться. «Я попробовал разжать пасть обеими руками, но ничего не вышло… Я услышал хруст своих собственных костей, ломающихся под его крепко сжатыми зубами» — приводит его слова издание Jamaica Star. Тогда 59-летний рыбак догадался нажать на глаза пресмыкающегося. После этого крокодил его тут же отпустил.

Ли доставили в больницу. У него оказалась сломана челюсть. Он полностью ослеп на правый глаз. Левый глаз также практически лишился зрения и различает лишь смутные тени. Однако житель Ямайки счастлив, что вообще, Божьей милостью, остался жив.

Орал рыбачит уже 35 лет. Это было уже десятое нападение на него крокодила — и самое страшное из всех.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в Индонезии: крокодил затащил мужчину под воду и два дня плавал с его телом в зубах.

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