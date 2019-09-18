Мир

«Это будет плата для Путина»: Тейлор высказался о возможности введения новых санкций против России

Кроме существующих антироссийских санкций, США может применить ряд других методов воздействия на Россию. Такое мнение в интервью грузинскому «Первому каналу» высказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Он отметил, что цель санкций — сделать болезненно России, чтобы прекратить ее агрессивные действия, но как видно, существующих санкций для Кремля недостаточно.

«Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым», — цитирует американского дипломата «Украинская правда».

По словам Тейлора, международное сообщество может ввести против России ограничения в сфере оборонного, энергетического, финансового секторов.

Кроме этого, возможны санкции против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, заморозить их ценные бумаги.

«Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это ее исключение из международной финансовой системы. Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция — плата для Путина», — заявил Тейлор.

Напомним, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», все 28 стран — членов Европейского Союза единогласно поддержали решение о введении «Азовского пакета» санкций против Российской Федерации в связи с актом агрессии против Украины в Азовском море и Керченском проливе.

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