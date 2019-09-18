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Свадебный наряд или нижнее белье: покупателей поставил в тупик смелый комбинезон для невесты (фото)
Покупательниц популярного британского интернет-магазина одежды ASOS поставил в тупик странный наряд для невесты. Кружевной, полностью прозрачный комбинезон стоимостью 56 долларов, в котором предлагается идти к алтарю, многие приняли за нижнее белье. Он практически не оставляет никакого простора для воображения. Клиентки, подыскивавшие себе свадебное платье, были шокированы.
«Я просматривала свадебную коллекцию ASOS и наткнулась на это. Когда это носить? Материал явно не подходит для похода в церковь. Скорее — для похода в спальню», «Чтобы всем прояснить: это было в разделе „платья“, а не в разделе „нижнее белье“», «Экономьте деньги. Два в одном: свадебное платье и белье для первой брачной ночи», «Подойдет для празднования свадьбы в стриптиз-клубе» — писали в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали о платье, которой привело в ужас купившую его в интернете по дешевке невесту-блогера.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..