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Новый двойник? Сеть озадачило фото Путина с Эрдоганом
Президента России Владимира Путина, которого неоднократно уличали в использовании двойников, снова не узнали на фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
На снимке кремлевский лидер выглядел гораздо старше, лицо расплылось, взгляд был безучастным и пустым. Фото в Twitter опубликовал пользователь с ником «Архитектор собственного одиночества».
В сети появились едкие комментарии. Пользователи не скупились на обидные эпитеты и сравнения.
«Путин после пьянки».
«Двойник банкетный. Перепутали, не того выслали».
«В связи с продолжительной болезнью вяличия-сколена-ставания,… прошу отнестись с пониманием».
«Ну как-же не узнаете? Это его вы целовали в попу, когда он был маленький. Это человек, который отнял у вас будущее. Настроил против вас целые народы. Остановил экономический прогресс».
«Тот, что ботоксом не колется… самый старый из двойников… а грустит, потому что это его последняя пресс-конференция, после нее идет на утилизацию»
«Чего его так сплющило? Плешь плоская, как бильярдный стол. Походу, турок похлопыванием долго и усердно приветствовал по черепу».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-«министр обороны» «ДНР», террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил наличие двойников у президента России Владимира Путина. По его словам, их как минимум двое.
В свою очередь российский исследователь теории «путинизма» Игорь Эйдман объясняет трансформацию образа Путина инъекциями ботокса.
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