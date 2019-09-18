Новый двойник? Сеть озадачило фото Путина с Эрдоганом

Мир

Президента России Владимира Путина, которого неоднократно уличали в использовании двойников, снова не узнали на фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

На снимке кремлевский лидер выглядел гораздо старше, лицо расплылось, взгляд был безучастным и пустым. Фото в Twitter опубликовал пользователь с ником «Архитектор собственного одиночества».



В сети появились едкие комментарии. Пользователи не скупились на обидные эпитеты и сравнения.

«Путин после пьянки».

«Двойник банкетный. Перепутали, не того выслали».

«В связи с продолжительной болезнью вяличия-сколена-ставания,… прошу отнестись с пониманием».

«Ну как-же не узнаете? Это его вы целовали в попу, когда он был маленький. Это человек, который отнял у вас будущее. Настроил против вас целые народы. Остановил экономический прогресс».

«Тот, что ботоксом не колется… самый старый из двойников… а грустит, потому что это его последняя пресс-конференция, после нее идет на утилизацию»

«Чего его так сплющило? Плешь плоская, как бильярдный стол. Походу, турок похлопыванием долго и усердно приветствовал по черепу».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-«министр обороны» «ДНР», террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил наличие двойников у президента России Владимира Путина. По его словам, их как минимум двое.



В свою очередь российский исследователь теории «путинизма» Игорь Эйдман объясняет трансформацию образа Путина инъекциями ботокса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter