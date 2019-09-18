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Попал в реанимацию: в Киеве избили заместителя Кличко
В Киеве, в подъезде дома неизвестные избили заместителя председателя столичной горгосадминистрации Владимира Слончака. Кстати, двумя годами ранее — в апреле 2017 года на Слончака, который также является главой наблюдательного совета «Киевгорстроя» было совершено вооруженное нападение.
Об этом сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы.
Неизвестные напали на него около полуночи в подъезде дома № 16-в по ул. Митрополита Липкивкого.
Тем временем сам Владимир Слончак, который является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, подтвердил «Украинской правде» факт нападения на него и сообщил, что находится в реанимации. «Я в реанимации, извините, трудно говорить», — сказал он по телефону журналистам. В полиции пообещали в скором времени рассказать об этом ЧП .
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове неизвестные в масках с ножами напали 43-летнего мужчину. Пострадал заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго».
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