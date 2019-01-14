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Неизвестные пытались убить топ-чиновника «Харьковоблэнерго»: детали происшествия
В Харькове неизвестные в масках с ножами напали 43-летнего мужчину. Его госпитализировали с ранениями живота и грудной клетки. Ранее сообщалось о задержании под Киевом злоумышленников, ранивших одного из застройщиков Ирпеня Валерия Пешего.
По информации агентства «Интерфакс-Украина», пострадавший — заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев. ЧП произошло еще в субботу, 12 декабря. Раненый до сих пор находится в реанимации.
Тем временем в отделе коммуникаций полиции Харьковской области сообщают об открытии уголовного производства по статье 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса. Полицейские установили, что на пострадавшего напали у дверей его собственной квартиры. Нападавших было двое. Дмитрия Исаева не только пырнули ножом, но и ударили по голове. Злоумышленники скрылись, воспользовавшись пожарным выходом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в Оболонском районе мужчина ударил ножом полицейского охраны и порезал себе руку.
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