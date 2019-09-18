Беременная невеста умерла по пути к алтарю: ребенка удалось спасти (фото, видео)

Мир

Свадьба жителей бразильского города Сан-Паулу Джессики Гуэдес и Флавио Гонкалвеса обернулась трагедией. 30-летняя невеста, срок беременности которой составлял шесть месяцев, почувствовала недомогание в лимузине, который привез ее в церковь, где ее ждал Флавио и гости. Она пожаловалась на головокружение и боли в шее. Сопровождавшие ее члены семьи решили, что она просто нервничает перед церемонией. Однако молодая женщина неожиданно потеряла сознание и упала. В церковь ворвался один из ее родственников с криком, что Джессике плохо. Флавио поспешил к невесте. Она ненадолго пришла в себя и успела сказать ему: «Малыш, я здесь».

Гуэдес спешно доставили в больницу. Оказалось, что у нее развилась преэклампсия — осложнение беременности, при котором артериальное давление дстигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребенка.

Сохранить жизнь Джессики врачи не смогли: причиной смерти стал инсульт. Зато в ходе срочной операции кесарева сечения удалось спасти ребенка. Недоношенная девочка, которую назвали Софией, чувствует себя хорошо, хотя ее вес при рождении составил 930 граммов. Ближайшие два месяца она проведет в больнице.

Родные Джессики говорят, что ее беременность протекала нормально и никто даже заподозрить не мог такого исхода. Осталось видео счастливой Джессики в свадебном платье, которое было сделано за несколько часов до ее смерти. А также трогательные кадры Флавио с дочкой.

Как пишет Daily Mail, 31-летний Гонкалвес, лейтенант пожарной службы, остался отцом-одиночкой с младенцем на руках.

Флавио говорит, что одновременно испытывает и горе, и радость, находя утешение в новорожденной дочери. «Я все еще не могу поверить, что это случилось. Как будто я попал в грустное кино. И ты плачешь, плачешь и плачешь, но потом покидаешь кинотеатр, зная, что это всего лишь фильм. Однако в моем случае это кино никогда не кончится и страдания будут продолжаться вечно», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что невесту отключили от систем искусственного жизнеобеспечения сразу после свадебной церемонии.

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