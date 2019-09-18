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Украина

На украинских дорогах увеличат количество радаров TruCam: опубликована карта

11:52 18 сентября 2019 60
TruCAM
Инф. «ФАКТОВ»

С четверга, 19 сентября, на дорогах Украины увеличивается количество участков, на которых для контроля за скоростью используется прибор TruCAM.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, к существующей системе мониторинга добавляется 17 новых участков и расширяются 8 уже существующих участков автодорог с повышенным уровнем аварийности. Он выложил соответствующие таблицы на своей страничке в соцсетях, уточнив, что новые участки обозначены красным цветом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ответственность за превышение допустимой скорости составляет от 255 гривен (при превышении скорости на 20 км в час) до 510 грн. (при превышении на 50 км).

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