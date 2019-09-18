Происшествия

Наложили 14 швов: стало известно о состоянии Слончака после нападения

В Киевской горгосадминистрации подтвердили факт нападения на заместителя председателя Владимира Слончака.

«Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову», — написала в Facebook менеджер по работе с общественностью КГГА Галина Шпак.

Напомним, вечером во вторник, 17 сентября, в Киеве в подъезде дома неизвестные избили замглавы КГГА Владимира Слончака. Нападение произошло около полуночи в подъезде дома № 16-в по ул. Митрополита Липкивского.

Это не первое нападение на чиновника. В апреле 2017 года на Слончака, который также является главой наблюдательного совета «Киевгорстроя», было совершено вооруженное нападение. Тогда чиновник получил ножевое ранение.

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