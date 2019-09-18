- 12:59 «Кто это?» София Ротару без макияжа удивила поклонников
- 12:57 "Разговоры закончились": Коломойский подаст в суд на Гонтареву
- 12:46 Наложили 14 швов: стало известно о состоянии Слончака после нападения
- 12:43 Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице
- 12:38 Почему украинцы доверяют популистам и как с этим бороться?
- 12:37 У Зеленского объяснили сокращение субсидий на коммуналку
- 12:30 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Александрия»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:25 Мышь грызла батон прямо в витрине магазина в Харькове: в сети показали видео
- 12:23 По утрам слушает Гимн Украины: сеть растрогал рассказ патриотки о жизни в Донецке
- 12:02 Дожди отступят: синоптик рассказала, когда в Украине снова потеплеет
- 12:01 Бондарчук устроил себе одновременно две свадьбы: что это значит
- 11:56 5 миллионов инвестирует МХП в реализацию 100 стартапов в украинских селах
Наложили 14 швов: стало известно о состоянии Слончака после нападения
В Киевской горгосадминистрации подтвердили факт нападения на заместителя председателя Владимира Слончака.
«Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову», — написала в Facebook менеджер по работе с общественностью КГГА Галина Шпак.
Напомним, вечером во вторник, 17 сентября, в Киеве в подъезде дома неизвестные избили замглавы КГГА Владимира Слончака. Нападение произошло около полуночи в подъезде дома № 16-в по ул. Митрополита Липкивского.
Это не первое нападение на чиновника. В апреле 2017 года на Слончака, который также является главой наблюдательного совета «Киевгорстроя», было совершено вооруженное нападение. Тогда чиновник получил ножевое ранение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...