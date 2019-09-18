«Трудовые книжки должны уйти в историю»: Дубилет анонсировал революционные изменения

Украина

Дмитрий Дубилет, занявший в правительстве Алексея Гончарука должность министра Кабинета министров, анонсировал серьезные изменения в системе кадрового документооборота, в частности, отмену трудовых книжек в привычном виде.

В частности, предполагается запрет подачи документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. Также в электронную форму хотят отправить все документы, касающиеся конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений.

«Мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать электронную цифровую подпись на „флешках“ (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся», — пишет Дмитрий Дубилет на своей страничке в соцсетях и добавляет, что «в цифру» следует также перевести архивы, что будет полезным для бизнеса.

По его словам, для упразднения многих «бумажек» необходимо будет поменять несколько законов. «Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6−9 месяцев», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года Дмитрий Дубилет сообщал, что СБУ пригласила его принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

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