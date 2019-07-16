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Советником Баканова стал бывший топ-менеджер ПриватБанка
Советником временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Ивана Баканова стал экс-топ-менеджер ПриватБанка Дмитрий Дубилет, ранее также являвшийся координатором проекта iGov.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины. А сам Дмитрий Дубилет в Telegram-канале рассказал, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.
При этом он добавил, что назначение не означает его «похода в политику» и что он продолжит заниматься бизнесом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первым заместителем председателя Службы безопасности Украины был назначен генерал-майор Руслан Баранецкий
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