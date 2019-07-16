25.77 / 26.04 28.88 / 29.32
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Советником Баканова стал бывший топ-менеджер ПриватБанка

16:11 16 июля 2019 118
Дмитрий Дубилет
Инф. «ФАКТОВ»

Советником временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Ивана Баканова стал экс-топ-менеджер ПриватБанка Дмитрий Дубилет, ранее также являвшийся координатором проекта iGov.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины. А сам Дмитрий Дубилет в Telegram-канале рассказал, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

При этом он добавил, что назначение не означает его «похода в политику» и что он продолжит заниматься бизнесом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первым заместителем председателя Службы безопасности Украины был назначен генерал-майор Руслан Баранецкий

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины