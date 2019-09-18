Происшествия

Людей спасло чудо: на пляже под Одессой сошел оползень (видео)

Во вторник, 17 сентября, на побережье Черного моря под Одессой произошел оползень грунта. В результате цунами грунт сошел в районе села Санжейка под Черноморкой. Ранее подобный инцидент под Черноморкой случился 14 июля.

Как сообщили очевидцы, во время поездки на багги по берегу моря группа людей стала свидетелем стремительного оползня, который внезапно лоявился на пути их следования. По счастливой случайности никто не пострадал.

Видео в сети опубликовал телеканал «Совиньон».

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Отметим, Черноморка — ближний пригород Одессы, расположена на берегу открытого моря. Напомним, в октябре прошлого года в Санжейке также произошел оползень — сместилась вниз часть прибрежной полосы протяженностью около километра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварийном состоянии побережья в курортной зоне на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе, где также происходили обвалы грунта.

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