Происшествия

Под Одессой на пляж сошел оползень: под завалом могут находиться люди (фото)

В пригороде Одессы в курортной зоне поселка Черноморка случилось ЧП. К вечеру 14 июля между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошло смещение грунта со склона на побережье.

«Площадь смещения составляет 150 квадратных метров. Под завалом могут находиться люди. Сейчас спасатели проверяют эту информацию», — сообщили в региональном главке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На месте работают спасатели и спецтехника.

По предварительной информации, под завалами на месте оползня людей пока не выявили, поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 36 человек личного состава и 7 единиц техники. На месте ЧП также дежурит бригада скорой помощи.

«Нашли вещи, но уже установили их хозяев, которым передали найденное. Вместе с тем, исключать возможность, что под завалом мог кто-то оказаться, пока невозможно, потому и разбираем…», — говорят спасатели.

К работам подключаются и местные жители: многие пришли с лопатами, также принесли питьевую воду спасателям.

Справка. Черноморка — ближний пригород Одессы со своим пляжем, который имеет некоторые особенности. В отличие от других пляжей, находящихся в акватории Одесского залива, Черноморка расположена на берегу открытого моря, здесь морской бриз свободно гуляет просторами причерноморской степи. Именно это уникальное сочетание морского и степного климата, на стыке Одессы и Овидиопольского района области, живописные окрестности с цветущими садами и виноградниками позволяют создать здесь отличные условия для отдыха и лечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе «съезжает» склон в курортной зоне, холм может рухнуть в любой момент. А в 2018 году в курортной зоне в поселке Санжейка Одесской области образовался провал на месте прибрежной полосы.

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