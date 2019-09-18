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Вятровича уволили с должности главы Института нацпамяти (видео)
Владимир Вятрович, критиковавший желание победившего на президентских выборах Владимира Зеленского провести инаугурацию 19 мая — в День памяти жертв политических репрессий — уволен с поста директора Украинского института национальной памяти.
«Я завершил каденцию на посту руководителя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет», — пишет Вятрович на своей страничке в социальных сетях. По его словам, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, а формат и направления работы будут продолжены.
«Спасибо всем, кто был рядом в течение пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: «Украина становится Украиной», — добавил Владимир Вятрович.
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