Кличко предложил Киевсовету переименовать проспект Комарова

Украина

В Киеве проспект космонавта Комарова может быть переименован в честь умершего в мае 2017 года блаженнейшего Любомира Гузара — бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви.

Как сообщает «УБР», соответствующий проект решения на днях в Киевсовет внес мэр столицы Виталий Кличко. В пояснительной записке уточняется, что в мае-июле 2018 года мэрия провела опрос и за переименование проспекта высказались 928 киевлян, против выступили 163 человека.

Также сообщается, что в феврале этого года комиссия при КГГА одобрила переименование и рекомендовала Кличко инициировать внесение проекта решения в Киевсовет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании Киевсовета 22 февраля 2019 года были изменены принципы выбора названий для улиц, проспектов, парков, скверов. Объекты решили не называть в честь умерших известных людей, пока с момента их смерти не пройдет два года.

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