Биогазовая электростанция на Днепропетровщине: экологические последствия строительства

Общество и люди

В селе Новоалександровка в Днепропетровской области ООО «Био энерджи Днепр» построит биогазовую электростанцию. Об этом сообщает сайт Единого реестра оценки влияния на окружающую среду.

Так, согласно сообщению, предприятие планирует построить на территории площадью 3,23 гектара биогазоэнергетическую станцию по переработке осадков сточных вод КП «Днепрводоканал» в количестве 2200 т/сутки и куриного помета в количестве 140 т/сутки. Отходы будут обрабатываться в ферментаторах, где создается биогаз в количестве 1362 куб. м/г. Потом биогаз сжигается на газопоршневых агрегатах, и создается электроэнергия. Отработанный иловый субстракт перекачивается на иловые поля КП «Днепрводоканал» ДГС. Мощность электростанции составит 4,8 МВт в год. Площадь самой застройки составит 6 тыс. кв. м.

Строительство электростанции планируется на территории Центральной станции аэрации КП «Днепрводоканал». Иные альтернативы не рассматривались.

О запахе куриного помета, который в перспективе имеет все шансы стать мощной ассоциацией с городом, нигде ничего не говориться. Население Днепра открыто выражает недовольство, потому что зловоние в городе, где живут их дети, ничего общего с экологическими перспективами в их представлении не имеет. Также среди экологических последствий эксплуатации объекта можно выделить выбросы вредных веществ в атмосферу, снятие слоя плодородной почвы, и появление новых вредных стоков и отходов.

К положительных социально-экономическим последствиям можно отнести создание 27 рабочих мест, уменьшение потерь сельскохозяйственных земель, которые используются для осушения и захоронения шлаков, а также уменьшение загрязнения земель.

Предприятие обещает выбрасывать вредные вещества в атмосферу в пределах нормы, а стоки и вредные отходы очищать и проводить их безопасное захоронение.

Владельцем ООО «Био энерджи Днепр» согласно данным Минюста, является на 99% «АПС Пауер Технолоджи Гмбх», и на 1% — ООО «Альтернативные энергоресурсы». Компанию связывают с корпорацией CONCORD GROUP и днепровским бизнесменом Сергеем Довгалюком.

До 28 сентября этого года включительно, общественность может подавать свои замечания и предложения к плановой деятельности, объему исследований и детализации информации по данному строительству.

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