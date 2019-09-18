Общество и люди

Осень будет холодной: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшее время

Грозит ли украинцам ранний приход зимы, и будет ли этой осенью традиционное бабье лето, «ФАКТЫ» спросили у известных украинских синоптиков.

Как рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, на этой неделе в Украину придет осенняя погода.

— В среду, 18 сентября, в Украине ожидается осенняя погода, — сообщила Наталья Голеня. — В ближайшие четверо суток в большинстве областей Украины временами будет идти небольшой дождь. На этом фоне начнется снижение температурный фон: по ночам столбик термометра опустится к значениям 5—10 градусов тепла. Дневная температура в большинстве областей снизится до 10—15 выше нуля, а в восточных и южных областях останется в пределах 20. А дальше, ориентировочно с 24 по 26 сентября, будет происходить постепенное повышение дневной температуры — до 20—24 градусов тепла, дожди прекратятся.

В четверг, 19 сентября, местами небольшие дожди ожидаются в западных, северных, центральных и восточных областях. Возможно также усиление ветра — до 12 метров в секунду. Днем на западе и севере воздух прогреется только до 12 градусов тепла, и только на юге, возможно, до плюс 20.

В пятницу, 20 сентября, небольшие дожди пройдут по всей стране, скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. Днем на западе и севере воздух прогреется всего лишь до 9 градусов тепла, на юге — до 14 выше нуля.

В субботу, 21 сентября, дожди сохранятся по всей Украине, кроме южных областей. Ветер порывистый, до 10 метров в секунду. Днем плюс 9 ожидается на западе и севере страны, а на юге температура воздуха прогреется до 15 выше нуля.

В воскресенье, 22 сентября, в Украине будет сухо, но очень ветрено. Ожидается скорость ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере, в центре и на востоке столбики термометров не поднимутся выше плюс 12, а на юге будет теплее — до 19 градусов выше нуля.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, осень пришла в Украину еще 15 сентября.

— Не стоит рассчитывать на высокую температуру в ближайшие дни, столбики термометров днем не поднимутся выше отметки 20 градусов тепла, а по ночам будут колебаться в пределах 5 градусов тепла, — сказал «ФАКТАМ» народный синоптик. — А вот в октябре наступит классическая осень, но и она будет разной на юге и севере.

Так, в южной части страны сохранится тепло, температура днем будет достигать отметки плюс 22, а вот на севере столбики термометров будут колебаться в пределах всего 5—7 выше нуля. Этот месяц будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.

— Какой будет погода в Украине в конце осени?

— Последний месяц осени будет холодным даже для этого времени года: первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» другой народный синоптик Владимир Деркач сказал, что вторая десятидневка сентября начнется с похолодания и дождей. «Осадки прекратятся во второй половине второй декады сентября. А вот третья десятидневка сентября также принесет похолодание и сильные дожди. В конце сентября температура немного повысится, но дожди не прекратятся до конце месяца», — уточнил народный синоптик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что синоптики не исключают, что 18—19 сентября на высокогорье Карпат пойдет мокрый снег.

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