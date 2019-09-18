Украина отказалась подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

Украина

Украинская делегация на очередном раунде переговоров в Минске отказалась письменно согласовывать «формулу Штайнмайера» для Донбасса. Об этом сообщил бывший замминистра по временно оккупированным территориям Георгий Тука.

C разъяснениями по поводу «формулы Штайнмайера» сегодня выступал в парламенте глава МИД Украины Вадим Пристайко. Министр уточнил, что Украина давала ранее предварительное согласие на план Штайнмайера, но на определенных условиях. Первым и ключевым пунктом должна стать безопасность на оккупированном Донбассе.

Министр обратил внимание, что многоэтапный план может применяться лишь в определенной последовательности: сначала безопасность на Донбассе, доступ всех партий и СМИ к выборам, затем выборы, после этого оценка честности выборов международными структурами и лишь потом окончательное вступление в силу закона об особом статусе Донбасса.

«Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы», — цитирует «Европейская правда» выступление Пристайко перед депутатами из комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

Напомним, трактовка министра Пристайко соответствует тому видению «формулы Штайнмайера», которое изложил спецпредставитель США Курт Волкер: сначала отвод российских войск и безопасность на Донбассе и только потом выборы.

Тем временем бывший глава МИДа Павел Климкин уверен, что Москва не согласится ни на какие иные интерпретации «формулы Штайнмайера», кроме российской. Кремлю нужен особый статус для оккупированного Донбасса без каких-либо условий на основании фейковых выборов.

А бывший советник президента России Андрей Илларионов призывает Украину избавляться от иллюзий, что Кремль можно переиграть на переговорах. Согласившись на мирную «формулу Штайнмайера», Украина заложит бомбу под свое будущее.

Фото atr.ua

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