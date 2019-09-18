Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака

В четверг, 19 сентября, будьте осторожнее с близкими людьми: ваши шутки могут их обижать.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Опасайтесь шарлатанов и поддельных лекарств. Звонок родственника удивит и заставит действовать.

Телец

Тельцам придется решать важный организационный вопрос. Вечером будет долгожданный эмоциональный релакс.

Близнецы

Стоит заняться поиском другой, более престижной работы. Хороший день для новой стрижки.

Рак

Звезды обещают Ракам удачу в мелких делах и позитив от общения с младшим членом семьи.

Лев

Не стоит вступать в споры с начальством или коллегами.

Дева

На работе возможна помощь с неожиданной стороны. Плохой день для амурных дел.

Весы

Хороший день для заключения договоров и для поиска новой работы.

Скорпион

Может появиться легкое недомогание или недовольство своим внешним видом.

Стрелец

Не стоит принимать участие в коллективных делах, а также спорить с любимым человеком.

Козерог

Работа и быт начнут тяготить. Помните, что алкоголь — не выход.

Водолей

Сегодня вы будете отдыхать и работать в очень комфортных условиях.

Рыбы

Плохой день, чтобы менять место работы или покупать/снимать новую квартиру.

Удачного вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака читайте здесь.

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