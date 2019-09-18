СМИ назвали имя "террориста", угрожающего взорвать Мост метро в Киеве (фото, видео)

Происшествия

В Киеве проводится спецоперация в связи с угрозой взрыва Моста метро. На мост около 16.00 приехал мужчина на белом «Опеле» и своим автомобилем заблокировал движение. Гражданин произвел несколько выстрелов, а затем пообещал устроить взрыв. В полиции классифицировали случившееся как подготовку к террористическому акту.

Полиция запустила дрон, чтобы отслеживать происходящее на мосту, но аппарат был сбит злоумышленником. Видеозапись с дрона была опубликована в соцсетях.

По информации сайта TheBabel, личность мужчины на мосту уже установлена — это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. О мужчине известно то, что недавно он добровольно сдал в полицию большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает «Киев Оперативный».

На место прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава полиции Киева Андрей Крищенко.

В рамках полицейской спецоперации в район моста прибыла бронированная техника и снайперские подразделения. В районе работают взрывотехническая служба, кинологи со служебными собаками, бойцы спецназа. Патрульная полиция перекрыла подступы к мосту.

Напомним, ранее стало известно, что злоумышленник не мог внятно сформулировать свои требования. В районе было перекрыто движение транспорта, поезда метро не ездят на участке от станции «Арсенальная» до станции «Дарница».

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