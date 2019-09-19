«Самая сексуальная бандитка» Мексики найдена мертвой (фото)

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Мексиканская модель Клаудиа Очоа Феликс найдена мертвой при загадочных обстоятельствах. По предварительным данным причиной смерти стала легочная аспирация — попадание жидкости в дыхательные пути. По другим данным Клаудия могла умереть от передозировки наркотиков.

Полиция пока не может сказать, был ли это несчастный случай, убийство или самоубийство.

Как пишет Daily Mail, тело Клаудии было обнаружено в доме ее бойфренда. Он говорит, что утром не смог разбудить подругу и вызвал «скорую помощь». Незадолго до смерти модель видели в одном из ночных клубов города Кульякан.

У 35-летней женщины осталось трое детей.

Клаудию называли «самой сексуальной бандиткой Мексики», «Ким Кардашьян преступного мира, «императрицей банды Лос Антракс» и «наркобароншей». Высказывались предположения, что она возглавляла «отдел убийств» при знаменитом наркобароне Эль-Чапо, возглавлявшем наркокартель Синалоа до экстрадиции в США.

Клаудиа часто выкладывала в соцсетях свои фото с оружием, в частных самолетах и с роскошными спортивными автомобилями. Ей также приписывали ряд романом с известными мексиканскими бандитами. Она была замужем за наркоторговцем Эль Чаво Феликсом — отцом ее детей, который также работал на Эль-Чапо.

При этом Феликс отрицала свои связи с наркоторговцами, утверждая, что ее с кем-то перепутали. В 2014 году она даже собрала пресс-конференцию, на

на которой отреклась от всех связей с мафией и обвинила прессу во вмешательстве в ее жизнь. После этого она удалила сиз соцсетей ряд фотографий, которые могли наводить на мысли о ее связях с криминалом.

«ФАКТЫ» также писали, что у себя дома найдена мертвой известная американская порнозвезда Джессика Джеймс.

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