Происшествия

Нанес 19 ножевых ранений: из СИЗО выпустили парня, который едва не убил свою бывшую возлюбленную

В городе Южный Одесской области выпустили из СИЗО юношу, который напал с ножом на свою бывшую подругу и нанес ей 19 ножевых ранений. Теперь пострадавшая опасается за свою жизнь и не исключает нового нападения на себя либо на близких людей.

Нападение было совершено 14 июня. 19-летнюю девушку госпитализировали с глубокими ранами в области шеи, пробитым легким, ножевыми порезами спины, рук, лица. Пострадавшая осталась жива, лишь благодаря вмешательству случайных прохожих.

Юноше инкриминируют покушение на умышленное убийство. Тем не менее после трех месяцев в СИЗО хулиган неожиданно вышел на свободу. Судья решил, что для агрессивного молодого человека будет достаточно круглосуточного домашнего ареста.

«Считаю это решение неправильным. Боюсь, что оказавшись на воле, подсудимый может угрожать моей жизни и моей семье», — возмущается пострадавшая девушка у себя в Instagram. Также жертва напоминает, что ее обидчик может просто уехать из города и станет недоступным для суда.

В прокуратуре говорят, что в данном случае бессильны: из СИЗО юношу отпустили уже после начала судебного рассмотрения дела, а потому у прокуроров нет возможности оспорить такие решения.

Пока же пострадавшая девушка опасается выходить из дома. А адвокаты подсудимого намерены доказать, что преступление совершалось в состоянии аффекта.

Напомним, похожее преступление было совершено 12 сентября в Одессе. Уроженец Ирака не хотел развода со своей женой-украинкой, а чтобы удержать женщину, не нашел способа эффективнее, чем запугивание. Женщину госпитализировали с тяжелыми ножевыми ранениями, а муж, поняв, что натворил, попытался уехать из Украины. Его задержали, но мужчина может выйти из СИЗО под залог.

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