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В России заговорили о срыве встречи в «нормандском формате»
На переговорах в Минске Украина отказалась подписывать так называемый мирный план Штайнмайера для Донбасса. Теперь в России намекают, что не видят смысла созывать переговоры в Нормандском формате (РФ, Украина, Франция, Германия).
Российские переговорщики в Трехсторонней контактной группе не скрывали недовольства после встречи в Минске. Россиянам не понравилась украинская трактовка «формулы Штайнмайера»: сначала безопасность на Донбассе, затем выборы, затем окончательное вступление в силу особого статуса для региона. В РФ неприкрыто намекали, что политические вопросы для Донбасса — первоочередные.
«Поставили под угрозу саммит «Нормандской четверки», — заявил представитель России на переговорах Борис Грызлов.
Напомним, после встречи в Минске был поставлен на паузу вопрос дальнейшего разведения сил на Донбассе. Ранее предполагалось, что отведение войск состоится по всей линии разграничения.
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