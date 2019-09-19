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Мир

В России заговорили о срыве встречи в «нормандском формате»

8:54 19 сентября 2019 356
грызлов
Инф. «ФАКТОВ»

На переговорах в Минске Украина отказалась подписывать так называемый мирный план Штайнмайера для Донбасса. Теперь в России намекают, что не видят смысла созывать переговоры в Нормандском формате (РФ, Украина, Франция, Германия).

Российские переговорщики в Трехсторонней контактной группе не скрывали недовольства после встречи в Минске. Россиянам не понравилась украинская трактовка «формулы Штайнмайера»: сначала безопасность на Донбассе, затем выборы, затем окончательное вступление в силу особого статуса для региона. В РФ неприкрыто намекали, что политические вопросы для Донбасса — первоочередные.

«Поставили под угрозу саммит «Нормандской четверки», — заявил представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Напомним, после встречи в Минске был поставлен на паузу вопрос дальнейшего разведения сил на Донбассе. Ранее предполагалось, что отведение войск состоится по всей линии разграничения.

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