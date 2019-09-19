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В Луганске прогремел мощный взрыв: первые фото с места происшествия
Жители оккупированного Луганска в сетях обсуждают ночной взрыв, который, по слухам, разрушил мост. Годом ранее был взорван мост, соединяющий Луганск с Красным Лучом.
Сообщается, что взрыв прогремел около полуночи, однако местные «власти» до сих пор ничего не сообщили по этому поводу. В то же время в сети опубликовали фото перекрытого моста в Луганске с комментарием: «Мост на Лутугинской, рядом с СТО «Император».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Луганске горело здание так называемого «министерства юстиции». Во время пожара на одном из этажей пострадали два человека, отравившиеся продуктами горения.
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