Происшествия

В Луганске горело здание «минюста ЛНР»: есть пострадавшие (фото)

В оккупированном Луганске произошел пожар в здании так называемого «министерства юстиции», есть пострадавшие. Об этом сообщили паблики оккупантов со ссылкой на спасателей, работающих в Луганске.

Согласно сообщению, пожар возник в пятницу, 6 сентября, около 15:00 в здании, где размещается так называемое «министерство юстиции ЛНР». Пожарным сообщили о задымлении на четвертом этаже. К их прибытию задымление наблюдалось уже на нескольких этажах.

Все, кто был в здании, самостоятельно покинули его. Два человека успели получить отравление продуктами горения, их состояние удовлетворительное.

Спустя 45 минут пожар был потушен. Очаг возгорания выявлен в одном из кабинетов на четвертом этаже. Кабинет полностью выгорел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве на шахте Скочинского в Донецке. Взрыв произошел 4 сентября на складе взрывчатых веществ. Погиб по меньшей мере один человек.

О том, как боевики «ЛНР» устроили в Луганске смертельное ДТП, читайте здесь.

Между тем сотрудники СБУ задержали жительницу Харькова, организовавшую схему поставки продуктов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Фото Twitter

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