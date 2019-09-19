Не на ту напали: 81-летняя бабушка дала достойный отпор уличной грабительнице (видео)

Мир

Уличная грабительница жестоко ошиблась, выбрав своей жертвой 81-летнюю жительницу Лондона Дорин Джонс. Когда старушка получала деньги в банкомате к ней подошла некая женщина. Сначала она намекала на то, что ей нужны деньги, а потом попыталась забрать кредитную карточку и наличные. Но пенсионерка оказалась не робкого десятка и дала достойный отпор, отшвырнув преступницу прочь. Той осталось лишь сбежать с места действия. Инцидент засняли камеры наблюдения банка.

Дорин, которая некогда работала сварщицей на заводе по производству автомобилей, известна среди своих знакомых, как «крутая леди». Так что грабительница в буквальном смысле не на ту напала.

«Я говорю вам, она не ожидала такую, как я. Она ожидала кого-то более уязвимого. Злоумышленники делают неправильный выбор, когда выбирают Дорин… Я подумала: «Нет, тебе не достанутся мои деньги. Я тяжело работала для того, чтобы их получать… Я схватила ее за волосы и за воротник, а она начала кричать. Не знаю, почему она кричала. Кричать следовало мне», — сказала Джонс, которая является дважды вдовой.

Правда, как пишет Daily Mail, произошедшее все же не прошло для отважной бабушки бесследно. После нападения у нее начались проблемы с сердцем. И она испытывает приступы паники, каждый раз, когда проходит по этой улице.

Не каждому пенсионеру, к сожалению, удается отбиться от преступников. Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании грабителя, который отобрал у 82-летней бабушки, проживающей в селе Лехновка под Киевом, последние деньги.

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