Отобрал у бабушки последние деньги: под Киевом задержали опасного грабителя

Происшествия

Ночью 14 сентября в селе Лехновка Барышевского района (Киевская область) неизвестный в маске ворвался в дом 82-летней бабушки и ограбил ее. Напомним, неделю назад под Днепром рецидивисты ограбили 7-летнюю девочку.

Об краже под Киевом в Facebook сообщил начальник областного главка полиции Андрей Небытов.



По его словам, молодой человек, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки последние 600 гривен, невзирая на просьбы женщины оставить ей хотя бы 100 гривен.

Женщина сразу же сообщила в полицию.

Группа реагирования патрульной полиции задержала грабителя. Деньги он еще потратить не успел. Сейчас дает показания следователям.



«Самое приятное в этой истории, это неравнодушие и человечность местных полицейских, которым стало жалко старушку и они решили как-то порадовать ее», — написал Небытов.

Ранее «ФАКТЫ» об ограблении в Киевской области, где банда, в которую входили мужчины-ромы, ночью ограбила одинокую пожилую женщину, избив ее и вынеся деньги, которые она откладывала на похороны.

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