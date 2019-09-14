- 16:02 В Украине объяснили, почему Кремль прикрывается "формулой Штайнмайера"
- 15:31 Отобрал у бабушки последние деньги: под Киевом задержали опасного грабителя
- 15:18 В Закарпатье массовое отравление школьников: трое детей в тяжелом состоянии
- 15:13 Недавно женился: появились сведения о трагически погибшем под Одессой сотруднике СБУ
- 15:10 Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака
- 15:02 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 14:56 Делом «Роттердам+» пытаются отвлечь внимание от коррупционных схем, — эксперт
- 14:48 Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс: названа причина
- 14:33 «В кругосветку отправимся уже вчетвером»: во время путешествия по Турции киевлянка родила второго ребенка
- 14:24 Должны сосуществовать: у Зеленского сделали резонансное заявление об отношениях с Россией
- 14:24 Осталось несколько дней: известный продюсер рассказал о состоянии Заворотнюк
- 13:54 В Одессу возвратились освобожденные из плена в РФ украинские моряки
Отобрал у бабушки последние деньги: под Киевом задержали опасного грабителя
Ночью 14 сентября в селе Лехновка Барышевского района (Киевская область) неизвестный в маске ворвался в дом 82-летней бабушки и ограбил ее. Напомним, неделю назад под Днепром рецидивисты ограбили 7-летнюю девочку.
Об краже под Киевом в Facebook сообщил начальник областного главка полиции Андрей Небытов.
По его словам, молодой человек, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки последние 600 гривен, невзирая на просьбы женщины оставить ей хотя бы 100 гривен.
Женщина сразу же сообщила в полицию.
Группа реагирования патрульной полиции задержала грабителя. Деньги он еще потратить не успел. Сейчас дает показания следователям.
«Самое приятное в этой истории, это неравнодушие и человечность местных полицейских, которым стало жалко старушку и они решили как-то порадовать ее», — написал Небытов.
Ранее «ФАКТЫ» об ограблении в Киевской области, где банда, в которую входили мужчины-ромы, ночью ограбила одинокую пожилую женщину, избив ее и вынеся деньги, которые она откладывала на похороны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...