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Помесь волка и собаки учит выть сына своей хозяйки: забавное видео
Сеть повеселило видео, которое сделала жительница американского штата Калифорния, в доме которой проживает двое детей и четверо собак. На видео Арчер, помесь волка и аляскинского маламута, «учит» правильно выть сына своей хозяйки. Мальчик старательно подражает своему четвероногому другу, заслуживая его полное одобрение. Ребенок также нежно обнимает огромного «волкособа».
Дуэт животного и ребенка привел в восторг пользователей интернета.
Женщина, которая ведет свой блог в Instagram, говорит, что ее сын и Арчи — лучшие друзья. И что гибриды волка и собак совсем не такие страшные, какими кажутся. Число подписчиков на ее страницу превышает 200 тысяч человек.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», пользователей сети насмешило видео картинного обморока собаки, не желающей делать маникюр.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!