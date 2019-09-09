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Дайте ему «Оскар»: видео картинного обморока собаки, не желающей делать маникюр, насмешило сеть
В сети стал вирусным видеоролик, главного героя которого назвали «самой драматичной собакой в мире». Пес породы питбуль, которому хозяйка хочет подстричь ногти, явно не желает проходить эту процедуру. Сначала он игнорирует просьбы подать лапу. А когда хозяйка сама берет ее сама, питбуль картинно и медленно падает на спину, притворяясь, что он в обмороке. Правда, забывает при этом закрыть глаза, что несколько портит эффект.
Видео, которой изначально было опубликовано на платформе Reddit, распространилось по соцсетям и набрало миллионы просмотров. Пользователи призывали выдать псу, который в один миг стал интернет-сенсацией, «Оскар» за лучшую драматическую роль, называя его «королевой драмы» и «кинодивой». «Ни один актер и ни одна актриса не сравнится с этой собачкой», «Мерил Стрип, подвинься!», — писали в комментариях.
The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ— (@Rashona) September 6, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, где ревнивая собака старается отвлечь внимание хозяйки от кошки.
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