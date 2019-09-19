Стиль жизни

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака

30 сентября — активный трудовой день, который не даст забыть о проблемах.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам интуиция поможет реализовать бизнес-проекты и финансовые планы. Стоит проявить осторожность по отношению к новым коллегам.

Телец

Ремонт и бытовые проблемы отнимут много сил. Не отказывайтесь от помощи родных и друзей.

Близнецы

День будет сложным, но принесет прибыль. Вечер — подходящий момент, чтобы признаться в любви.

Рак

Раки смогут достичь небывалого успеха в профессиональных делах. Любимый человек удивит.

Лев

Возможен выигрыш приличной суммы, квартиры или машины.

Дева

Совет звезд: стоит пойти в гости, прогуляться по «родным» местам и отдохнуть на природе.

Весы

Вы слишком много требуете от близких людей. Звезды советуют обновить гардероб, вам повезет.

Скорпион

Не стоит делать предложение руки и сердца, вам могут отказать. Осторожнее двигайтесь, можете получить травму.

Стрелец

В первой половине дня может потребоваться помощь узкого специалиста для устранения бытовых неполадок.

Козерог

Возьмите себя в руки и постарайтесь все контролировать. Обратите внимание на дела детей.

Водолей

Звезды советуют уделить время личному творчеству, спорту, расширению своего кругозора.

Рыбы

Осторожнее с финансами. Решить все остальное поможет интуиция.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.

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