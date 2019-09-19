- 18:46 Голы Вербича и Цыганкова принесли «Динамо» победу над «Днепром-1»: видеообзоры матчей 9-го тура УПЛ
- 18:44 В Закарпатье в середине осени внезапно зацвели яблони
- 18:21 Под Киевом авто с пассажиром в багажнике влетело во двор жилого дома: есть жертва
- 17:52 Стало известно о планах Польши создать новые кладбища в Украине
- 17:37 Работа тяжелая: коллега Бочкаревой отреагировал на ее задержание
- 17:13 В госпитале умер молодой боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе
- 16:58 В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях разгуляется непогода
- 16:55 Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака
- 16:53 «Горжусь Россией»: сеть озадачили фото произведенных в Украине тетрадей
- 16:43 30 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит геронтолог Валерий Шатило
- 16:29 Дерзкий разбой под Черкассами: бандиты угрожали ребенку оружием
- 16:27 День ангела Веры: поздравления, открытки, смс
Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака
30 сентября — активный трудовой день, который не даст забыть о проблемах.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам интуиция поможет реализовать бизнес-проекты и финансовые планы. Стоит проявить осторожность по отношению к новым коллегам.
Телец
Ремонт и бытовые проблемы отнимут много сил. Не отказывайтесь от помощи родных и друзей.
Близнецы
День будет сложным, но принесет прибыль. Вечер — подходящий момент, чтобы признаться в любви.
Рак
Раки смогут достичь небывалого успеха в профессиональных делах. Любимый человек удивит.
Лев
Возможен выигрыш приличной суммы, квартиры или машины.
Дева
Совет звезд: стоит пойти в гости, прогуляться по «родным» местам и отдохнуть на природе.
Весы
Вы слишком много требуете от близких людей. Звезды советуют обновить гардероб, вам повезет.
Скорпион
Не стоит делать предложение руки и сердца, вам могут отказать. Осторожнее двигайтесь, можете получить травму.
Стрелец
В первой половине дня может потребоваться помощь узкого специалиста для устранения бытовых неполадок.
Козерог
Возьмите себя в руки и постарайтесь все контролировать. Обратите внимание на дела детей.
Водолей
Звезды советуют уделить время личному творчеству, спорту, расширению своего кругозора.
Рыбы
Осторожнее с финансами. Решить все остальное поможет интуиция.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..