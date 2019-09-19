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Конец Самвела Донецкого: в Украине обезвредили жестокую банду, державшую в страхе Донбасс (фото)
Национальная полиция Украины заявила о задержании Самвела Донецкого — одного из самых влиятельных мафиози в Украине, который в 90-х руководил уголовной группировкой на Донбассе, а затем распространил свою деятельность на Запорожскую и Полтавскую области. Он также разыскивается Интерполом за совершение убийства на территории другого государства.
Спецоперация полиции прошла на Полтавщине. Оперативники задержали самого 60-летнего организатора преступной группы, его 58-летнюю сообщницу и двух ближайших исполнителей преступлений.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела изъяли огнестрельное и холодное оружие, автомобили, денежные средства, денежные средства и наркотики.
«Было принято решение о физическом задержании лидера этнической преступной организации и главных ее участников,
В настоящее время готовится вручение подозрений задержанным по целой серии статей Уголовного кодекса — по статье 255 «Создание преступной организации», 189 «Незаконное завладение транспортным средством», 296 «Хулиганство», 190 «Мошенничество», ч.3 ст. 27 статьи 122 «Умышленное средней тяжести телесное повреждение».
Подано в суд ходатайство о взятии задержанных под стражу без права внесения залога. Кроме того, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции проводит проверку причастности к преступной деятельности группировки задержанных сотрудников отдельных подразделений полиции.
Напомним, 17 сентября сотрудники прокуратуры и Нацполиции Киевской области задержали банду, которая занималась заказными убийствами. Как сообщили в областной прокуратуре в 2016 году члены этой преступной группы убили директора украинской компании немецкого концерна «Сaparol» Павла Зможного.
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