Разборки на стройке: депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове

Происшествия

В Киеве совершено нападение на депутата городского совета от партии ВО «Свобода» Владимира Назаренко. Инцидент произошел на территории незаконной застройки по улице Железнодорожной, 32. Напомним, в конце октября 2018 года Назаренко уже становился жертвой вооруженных битами хулиганов.

Как сообщили в соцсети соратники пострадавшего, он получил удар кирпичом по голове в момент, когда разбирался с ситуацией на месте.

Известно, что злоумышленника уже задержали.

Задержание злоумышленника

Назаренко является участником боевых действий на востоке Украины.

Ранее в Киевской городской администрации сообщили о нападении на заместителя председателя Владимира Слончака. Это произошло во вторник, 17 сентября, в в подъезде его дома.

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