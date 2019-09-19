Происшествия

ЧП на Борщаговке в Киеве: во время реконструкции упал кран (видео)

В четверг, 19 сентября, в Киеве во время реконструкции путепровода на Борщаговке упал строительный кран. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в Telegram.

Уточняется, что правоохранители получили информацию о происшествии около пяти часов вечера. Выяснилось, что инцидент произошел на улице Семьи Сосниных, притом никаких причин для падения крана (ударов, столкновений и т. д. ) не было.

По предварительной информации, пострадавших в результате падения нет.

Обстоятельства и причины устанавливаются.

Напомним, что в прошлом году в США произошло более трагичное событие: подъемный кран упал на два жилых дома в Лаудерхилле (штат Флорида). Тогда при падении пострадали два человека. Кран применяли для строительства линий электропередачи. При падении он пробил крышу одного из домов, строение серьезно повреждено.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае в ремонтном доке на острове Большой Багама произошел несчастный случай. На один из самых больших круизных лайнеров в мире — Oasis of the Seas («Оазис морей»), принадлежащий компании компании Royal Caribbean — рухнул подъемный кран (а по некоторым данным — даже несколько кранов одновременно). В результате пострадали по меньшей мере восемь человек, работников верфи. Судно проходило рутинный техосмотр. В результате инцидента оно получило серьезные повреждения.

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