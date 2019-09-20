Где смотреть онлайн «Ворскла» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ

Спорт

Отгремели еврокубковые баталии, и клубы отечественной премьер-лиги возобновили противостояния в чемпионате Украины.

«Динамо», прервавшее, наконец, в еврокубковой встрече со шведским «Мальме» свою кошмарную серию из шести подряд встреч без побед во всех турнирах, будет гостить в Полтаве у «Ворсклы», которую возглавляет… экс-футболист «бело-синих» Виталий Косовский. Пять последних матчей киевляне выиграли у «бело-зеленых» с общим счетом 9:1, но перед этим полтавчане отбирала очки у динамовцев в трех поединках подряд.

Донецкий «Шахтер» после разгромного домашнего поражения в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити» отправится в Чернигов на матч с занимающей второе место «Десной», которая в прошлом туре увезла сенсационную победу со столичного «Олимпийского».

Пока без побед под руководством новых главных тренеров «Львов» и «Олимпик». В 7-м туре подопечные Владимира Мазяра потерпели обидное поражение на поле «Колоса», а команда испанца Висенте Гомеса не реализовала пенальти и довольствовалась ничьей на поле «Мариуполя».

Кстати, на сей раз подопечные Александра Бабича в Запорожье пройдут испытание «Зарей», которая неделю назад в зрелищной «перестрелке» с «Шахтером» обзавелась очередной порцией симпатий от болельщиков, но не турнирными очками.

И, наконец, в последнем матче тура «Александрия», вдоволь поколесившая по Европе и проигравшая стартовый еврокубковый поединок на поле «Вольфсбурга», сыграет на столичной «Оболонь-Арене» против новичка премьер-лиги «Колоса», отстающего от парней Владимира Шарана всего на два пункта.

А стартовал тур поединком в Днепре, в котором команда Дмитрия Михайленко обыграла «Карпаты» (2:0).

Чемпионат Украины. 8-й тур

21 сентября (суббота)

«Львов» — «Олимпик» (Донецк) «Футбол 2» 14:00

«Заря» — «Мариуполь» УНИАН 17:00

22 сентября (воскресенье)

«Десна» — «Шахтер» 14:00 «2+2»

«Ворскла» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Александрия» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 21 очко (7 матчей);

2. «Десна» — 14 (7);

3. «Александрия» — 12 (7);

4. «Заря» — 11 (7);

5. «Днепр-1» — 11 (8);

6. «Колос» — 10 (7);

7. «Динамо» — 8 (6);

8. «Мариуполь» — 8 (6);

9. «Карпаты» — 8 (8);

10. «Ворскла» — 7 (7);

11. «Львов» — 6 (7);

12. «Олимпик» — 2 (7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» Майкон второй раз стал отцом.

Фото ФК «Динамо»

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