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Где смотреть онлайн «Ворскла» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
Отгремели еврокубковые баталии, и клубы отечественной премьер-лиги возобновили противостояния в чемпионате Украины.
«Динамо», прервавшее, наконец, в еврокубковой встрече со шведским «Мальме» свою кошмарную серию из шести подряд встреч без побед во всех турнирах, будет гостить в Полтаве у «Ворсклы», которую возглавляет… экс-футболист «бело-синих» Виталий Косовский. Пять последних матчей киевляне выиграли у «бело-зеленых» с общим счетом 9:1, но перед этим полтавчане отбирала очки у динамовцев в трех поединках подряд.
Донецкий «Шахтер» после разгромного домашнего поражения в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити» отправится в Чернигов на матч с занимающей второе место «Десной», которая в прошлом туре увезла сенсационную победу со столичного «Олимпийского».
Пока без побед под руководством новых главных тренеров «Львов» и «Олимпик». В 7-м туре подопечные Владимира Мазяра потерпели обидное поражение на поле «Колоса», а команда испанца Висенте Гомеса не реализовала пенальти и довольствовалась ничьей на поле «Мариуполя».
Кстати, на сей раз подопечные Александра Бабича в Запорожье пройдут испытание «Зарей», которая неделю назад в зрелищной «перестрелке» с «Шахтером» обзавелась очередной порцией симпатий от болельщиков, но не турнирными очками.
И, наконец, в последнем матче тура «Александрия», вдоволь поколесившая по Европе и проигравшая стартовый еврокубковый поединок на поле «Вольфсбурга», сыграет на столичной «Оболонь-Арене» против новичка премьер-лиги «Колоса», отстающего от парней Владимира Шарана всего на два пункта.
А стартовал тур поединком в Днепре, в котором команда Дмитрия Михайленко обыграла «Карпаты» (2:0).
Чемпионат Украины. 8-й тур
21 сентября (суббота)
«Львов» — «Олимпик» (Донецк) «Футбол 2» 14:00
«Заря» — «Мариуполь» УНИАН 17:00
22 сентября (воскресенье)
«Десна» — «Шахтер» 14:00 «2+2»
«Ворскла» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»
«Колос» — «Александрия» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Шахтер» — 21 очко (7 матчей);
2. «Десна» — 14 (7);
3. «Александрия» — 12 (7);
4. «Заря» — 11 (7);
5. «Днепр-1» — 11 (8);
6. «Колос» — 10 (7);
7. «Динамо» — 8 (6);
8. «Мариуполь» — 8 (6);
9. «Карпаты» — 8 (8);
10. «Ворскла» — 7 (7);
11. «Львов» — 6 (7);
12. «Олимпик» — 2 (7).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» Майкон второй раз стал отцом.
Фото ФК «Динамо»
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