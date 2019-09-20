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В центре Полтавы задержан влиятельный мафиози «Самвел Донецкий»: что о нем известно (видео)

В Полтаве задержали главаря банды 60-летнего «Самвела Донецкого» и членов его преступной организации. Они специализировались на жестком рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

На опубликованных полицией фото и видео видно, что часть задержаний преступников происходили возле Апелляционного суда на углу улиц Соборности и Конституции в центре Полтавы.

Главарь банды — уроженец Грузии, а ныне — житель Киева.

«Самвел Донецкий» — влиятельный мафиози, как он лично себя называл, начиная с 90-х, руководил криминальной группировкой на Донбассе, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавщину", — рассказал Коваль.

Раньше банда «Самвела Донецкого» была хорошо известна в Макеевке и во всем регионе. Вожак вместе с подельниками держали в страхе местных бизнесменов, работников и должностных лиц государственных и банковских учреждений.

В преступном мире мафиози, по словам Коваля, «славился» своим коварством и беспринципностью, при малейшей возможности любой ценой стремился занять место повыше на иерархической ступени. При первом же конфликте интересов боевики Самвела жестоко расправились с лидером противников, расширив границы своего влияния. Их «визитной карточкой» были бандитизм, выбивание несуществующих долгов, покушения на убийства и убийства.

Правоохранители трижды пытались привлечь к ответственности криминального главаря и его исполнителей.

«Однако каждый раз благодаря коррумпированным связям в правоохранительных органах ему удавалось избежать наказания или ограничиться минимальным формальным», — констатировал первый заместитель председателя Нацполиции.

Раньше «верхушка» преступного мира вынесла «приговор» Самвелу — смертная казнь. Узнав об этом, он превратил место своего проживания в крепость, оснащенную всеми возможными способами и средствами защиты. Однако впоследствии вместе со своими людьми поехал в соседний регион. Во время судебного разбирательства по делу одного из преступлений самвеловской банды в Луганске в конце 90-х было совершено нападение на помещение суда. Неизвестные открыли автоматическую очередь по залу заседаний. Однако главный фигурант вовремя сориентировался и смог спастись.

Евгений Коваль уточнил, что бумаги на розыск преступников были формально подготовлены правоохранительными органами одной из областей Украины, однако реальные мероприятия не проводились — потому что Самвел давал взятки людям в погонах.

Еще один случай произошел в Бортничах под Киевом. Там банда Самвела, представившись сотрудниками СБУ, похитила местного жителя. Насильно вывезли его. Угрожали ему убийством, пока тот не заплатит 1 млн долларов. И тут появился сам Самвел — он играл роль якобы хорошего знакомого похищенного мужчины, поручился перед «похитителями» за потерпевшего и «договорился» о его освобождении за вознаграждение в 25 тысяч долларов. Эти деньги он получил.

В Бориспольском районе на Киевщине и в Одессе преступники выполняли рейдерский захват имущества. В Полтаве — показательно физически расправились с собственником нежилого помещения, который отказался отдавать свое имущество. В Киеве заказной жертве подожгли автомобиль.

Среди задержанных — сам 60-летний Самвел, его 58-летняя сообщница и двое ближайших исполнителей преступлений. Правоохранители провели больше 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов криминальной группировки. Изъяли огнестрельное и холодное оружие, автомобили, деньги, наркотические средства.

Сейчас готовят вручения подозрений задержанным за совершение ряда преступлений, в частности, по: ст. 255 (создание преступной организации), ст. 189 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 296 (хулиганство), ст. 190 (мошенничество), ч.3 ст. 27 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Также сообщили правоохранительные органы Армении для осуществления расследования на территории Украины.

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