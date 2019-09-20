«Босс всех боссов» Лоту Гули поклялся убить «законника» Бадри: что произошло

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Известный «вор в законе» Лоту Гули якобы поклялся на Коране (по слухам), что достанет и убьет криминального авторитета Бадри Кутаисского любыми способами. Что же вызвало гнев «босса всех боссов»? Свои разъяснения дает «Медиакратия» со ссылкой на PrimeCrime.

Издание пишет, что «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) не может смирится с нарастающим снижением собственного влияния. Потерпев неудачу в соперничестве с вором Лоту Гули «босс всех боссов» стал катализатором конфликта между ворами Артемом Саратовским и Камо Горьковским. И все это чтобы подорвать авторитет своего конкурента за влияние в криминальном мире Мераба Сухумского.

Как известно, ранее Шакро попросил Камо отказаться от изобличения Артема Саратовского, чтобы не вредить Мерабу Сухумскому. По данным источников «Прайм крайма», Шакро жертвует интересами своих соратников, пытаясь вернуть авторитет.

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«Наезд Камо на Артема был частью плана Шакро по подрыву авторитета Мераба, на которого он переключился, не преуспев с Гули. Чтобы оставаться в игре, Шакро искусственно создает напряжение, жертвуя теми, кто ему верит, но пока лишь в ущерб своим и на пользу противным. Его поддержка, даже проявленная, для тех, кто в ней оказывается нуждающимся по его же милости, ни от чего не спасает», — раскрывает истинный план Шакро источник.

Так, коварные планы Шакро каснулись и Квежовича, преткнувшегося о ближнее окружение Гули. Теперь его шансы равны нулю по возвращению былого влияния. Это же относится и к вмешавшемуся в это дело Бадри Кутаисскому, авторитет которого пошатнулся, так как он так и не смог собрать сходку для обсуждения поступка Гули. Именно из-за этих действий Бадри Лоту Гули, по слухам, и поклялся на Коране, что достанет и убьет Бадри любыми способами.

Камо также оказался в числе жертв каверзных планов Шакро. Ведь теперь он вынужден скрываться от «воров в законе» из-за наезда на Саратовского. О нем также ходят слухи, что в начале 80-х его в тюрьме по указанию администрации изнасиловал зэк, впоследствии убитый. Когда воры спросили Камо об этом напрямую, он ответил: «Вы что, в глазок смотрели?» Ответ ворам не понравился, но оснований коснуться Камо тогда не нашлось.

Напомним, в данный момент Шакро Молодой находится в тюрьме. В 2018 году он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. После приговора суда Шакро уступил титул главного вора России. Сейчас на него, помимо Шакро, претендуют воры в законе Надир Салифов (Лоту Гули) и Мераб Сухумский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно поступающим слухам из воровского мира (достаточно противоречивым", другая группировка «воров в законе» собирает «сходку», чтобы лишить Гули, «короны». По словам источника, поводом для такого решения послужила поддержка Гули, которую он оказывает Арману Джумангельдиеву, известному как Арман Дикий. Последний подозревается в тесных связях со спецслужбами Казахстана, кроме того, он ударил «вора в законе» Гурама Чихладзе, а Гули в этом конфликте вступился за Дикого.

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