Происшествия

В популярном киевском вузе «Межрегиональная академия управления персоналом» (МАУП) разгорелся скандал. Студентка обвинила одного из преподавателей в антиукраинской пропаганде. Студентка заочного отделения Полина Кравченко написала в Facebook:

«Преподаватель полтора часа своей лекции просто поливал грязью Украину. Этот „учитель“ вкладывает в головы студентов, что войну начала Украина, что языка нашего нет и он нам не нужен в Европе, что мы единственная страна в мире, где… (дальше большой список негатива), что нам нужно вернуть союз с Россией, потому что это сильная страна с хорошими зарплатами, а у нас нация без мозга, что казаки были обычными бандитами и ворами, а в Севастополе после аннексии Крыма наконец настала нормальная жизнь… Девушка, которая сидела за мной, попробовала что-то сказать по поводу Севастополя, но преподаватель не дал ей договорить».

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По словам Полины Кравченко, когда она в ответ на слова профессора ухмыльнулась, преподаватель вышел из себя и стал кричать ей «Пошла вон!», после чего прервал лекцию и ушел сам. Полина Кравченко рассказала подробности скандала.

- Этого преподавателя я видела впервые в жизни, — рассказала «ФАКТАМ» Полина Кравченко. — Я учусь первый год, это первая сессия. Перед его лекцией у нас был экзамен по деловому украинскому. Еще перед началом лекции профессор зашел к нам в аудиторию и спросил, какой экзамен мы сдаем. Когда мы ответили, что это деловой украинский, он посмеялся: «Зачем вам украинский в Европе?» И вышел. Мы тогда подумали, что он просто пошутил. А дальше началась его лекция, которая меня шокировала. Он рассказывал о военной обороне, о воздушных силах. При этом через каждые два-три предложения вставлял фразу о том, как в Украине все плохо, как у нас ничего нет и не будет. Говорил, что мы, украинцы, это «вообще никто и ничто». «Вы задумывались, почему в Украине ничего нет? — говорил. — Потому что только у нас в правительстве американцы. А сколько миллионов вьетнамцев и сирийцев убили американцы? А русские? Кто скажет?» И дальше все в том же духе — дескать, Америка должна быть нашим врагом, а Россия другом. Дальше пошли высказывания о Севастополе… Еще он говорил: «Среди украинцев процентов 20 с мозгами, не больше. А остальные тупые. И вы через три поколения уже размножаться не будете, потому что жрете ГМО». Я попыталась что-то возразить, но он грубо меня осадил — дескать, он лучше знает. Он все время озвучивал какие-то цифры. А если кто-то что-то говорил, реагировал агрессивно.

Пост Полины Кравченко в Facebook

Именно так он отреагировал, когда увидел мою ухмылку. Видимо, по моему выражению лица было видно, что-то, что он говорит, я подвергаю сомнению. Я услышала в свой адрес очень много плохих слов, которые не хочу повторять. Профессор взорвался: «На моих лекциях еще никто не улыбался! Я не смешные истории рассказываю! Может, мне уйти?!» Я ответила: «Нет, продолжайте. Я в Украине хотела бы дослушать до конца вашу украинскую лекцию». После этих слов преподаватель еще больше взбесился. Он закричал: «Я военный, полковник, я приказываю тебе — пошла вон!» Я отказалась выходить. Спокойно сказала, что никак его не оскорбила и плачу за обучение немаленькие деньги, поэтому выходить не буду. Преподаватель стал требовать, чтобы парни из группы «Вытащили эту хамку силой». Я еле сдерживала слезы. А профессор, вылив на меня еще тонну оскорблений, сам вышел из аудитории.

После его ухода многие студенты меня поддержали. При нем молчали. Я на самом деле тоже молчала, когда он говорил о Крыме и оскорблял Украину и украинцев. Была в шоке и испугалась, как и остальные. Так как мы — заочники, у нас в группе учатся люди разных возрастов. Есть совсем молодые, а есть и пожилые. Но в тот момент растерялись все. Сегодня, когда в ситуации уже разбиралось руководство академии, все, кого опрашивали, подтвердили, что я ничего не придумала, профессор именно так и говорил.

- Как на вашу запись в Facebook отреагировало руководство МАУП?

- Они обещают во всем разобраться. Преподавателя пока отстранили от работы. Я больше его не видела. На самом деле я не против посещать его пары, но только если там не будет антиукраинской пропаганды. Каждый человек имеет право на собственное мнение. Но в стране, где идет война, где столько украинцев уже погибло от рук российских оккупантов, навязывать подобное мнение студентам, на мой взгляд, недопустимо. Руководство МАУП говорит, что подобный инцидент у них произошел впервые. Дескать, раньше этот преподаватель ничего подобного себе не позволял. Этого я не могу знать, ведь раньше я здесь не училась. Из открытых источников я узнала, что этот человек кроме российских военных вузов, окончил Академию управления при президенте России по специальности «Методология управления». Он действительно профессор, написал несколько книг…

В МАУП «ФАКТАМ» сообщили, что будут разбираться в этом инциденте.

- Мы уже проводим служебную проверку, — сообщил «ФАКТАМ» ректор МАУП Николай Курко. — Подписан указ об отстранении этого преподавателя от работы на время проверки. Если у него действительно такой настрой, его нельзя пускать в аудиторию. В ходе проверки мы разберемся в этой ситуации.

К слову, МАУП в свое время заканчивали бывший и нынешний премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Алексей Гончарук.

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