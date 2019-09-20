Украинцы смогут жаловаться на отключение горячей воды и холодные батареи: куда обращаться

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Государство всерьез взялось за коммунальную сферу после вступления в силу Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Сейчас все владельцы квартир в многоэтажках должны определиться с формой управления своими домами и подписать новые договоры с выбранными поставщиками воды и отопления. Хотя не секрет, что в большинстве случаев поставщики этих услуг являются монополистами в своих регионах. А недавно Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вынесло на обсуждение проект закона, в котором предлагается создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. По словам чиновников, главная цель законопроекта — установка на законодательном уровне механизма государственного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение защиты прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг, определение органов, которым будет предоставлены полномочия по осуществлению мероприятий государственного контроля.

Согласно законопроекту, Государственная жилищно-коммунальная инспекция станет центральным органом исполнительной власти и должна контролировать поставщиков коммунальных услуг, а также чтобы и потребители, и поставщики услуг, соблюдали требования законов и заключенных между ними договоров об обслуживании. Таким образом, украинцы смогут пожаловаться в инспекцию на отсутствие горячей воды, холодные батареи, завышенные и необоснованные тарифы и так далее.

В свою очередь, инспекция сможет контролировать все сферы жилищно-коммунального хозяйства, начиная с тепло- и водоснабжения и заканчивая обращением с отходами и контролем за захоронениями. Госинспекторы смогут проверить качество питьевой воды, правильно ли подключили (или отключили) абонента к сети водоснабжения и водоотведения, вывозят ли и утилизируют ли мусор согласно нормам, сообщают ли компании о смене своих тарифов и так далее.

Судя по темпам подачи и принятия правительственных законопроектов новой Верховной Радой, этот документ может быть утвержден уже в ближайшее время. Но возникает ряд вопросов. В частности, нужно ли усиливать государственный контроль за сферой жилищно-коммунальных услуг, создавая Государственную жилищно-коммунальную инспекцию?

«На мой взгляд, независимый центральный орган государственного контроля в сфере ЖКХ просто необходим украинцам, поскольку на сегодня такая структура отсутствует в центральных органах исполнительной власти, — сообщил «ФАКТАМ» президент ГО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир. — Ведь из-за ряда факторов, таких как устаревшая коммунальная инфраструктура, изношенные теплосети, полусгнившие трубы для водоснабжения и тому подобное, качество жилищно-коммунальных услуг, к сожалению, очень низкое.

Типичные примеры: еле теплые трубы отопления, температура в комнатах — ниже нормативов или же пакет услуг на содержание домов и придомовых территорий выполняется процентов на 70. И очень часто потребители не знают, в какую инстанцию жаловаться, чтобы отстоять свои права. Чуть ли не единственная альтернатива — обратиться к руководству предприятия с актом-претензией. Но, как правило, добиться перерасчета за некачественную жилищно-коммунальную услугу весьма проблематично, так как, по сути, коммунальное предприятие контролирует само себя. Да, например, в Киеве, можно попытаться пожаловаться на горячую линию 15−51. Но туда можно дозваниваться полдня.

Есть еще Укрпродпотребслужба. Однако практика показывает, что этот орган фокусируется на контроле качества продуктов, а в сфере ЖКХ у него весьма низкая компетенция. В крайнем случае можно обратиться с иском к поставщику жилищно-коммунальных услуг в суд, но, опять-же, все мы знаем, как работают украинские суды. Рассмотрение дела может длиться год и более, и не факт, что и здесь удастся добиться правды. Получается замкнутый круг, который как раз и призвана «разорвать» Государственная жилищно-коммунальная инспекция", — считает Титамир.

Но тут возникает вопрос: может ли этот новый орган контролировать качество предоставления жилищно-коммунальных услуг? Хватит ли у него полномочий и возможностей?

«Теоретически — да, но на практике сомнительно, так как процедура фиксации факта ненадлежащего качества жилищно-коммунальных услуг очень запутанная, и в этой процедуре большую роль играет сам поставщик, — рассказала «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая. — Если в итоговом законе грамотно будут выписаны функции инспекторов, возможно, начнутся позитивные изменения.

Хочу напомнить, что есть закон о коммерческом учете жилищно-коммунальных услуг, есть Закон «О жилищно-коммунальных услугах», есть ряд постановлений Кабинета министров, которыми предписывается потребителю оплачивать услуги в полном объеме, а за задержки начисляется пеня, и начисление самой платы имеет заявочный характер. То есть априори считается, что поставщик всегда прав. Как новая инспекция будет действовать с учетом требований законодательства, под которые есть также вердикты Верховного суда Украины, неясно", — отметила Брудницкая.

Не мене интересен вопрос: сможет ли инспекция защитить права потребителей при начислении тарифов, учитывая, что зачастую поставщиками являются компании-монополисты?

«Жилищно-коммунальная инспекция не будет иметь исключительных полномочий в сфере контроля над тарифами, — считает Олег Титамир. — Так как, например, тариф на содержание домов и придомовых территорий, на вывоз бытовых отходов устанавливает местная власть, на газ и отопление — во многих случаях тоже, плюс здесь действуют специальные обязательства Кабмина на компенсацию государством коммунальным предприятиям разницы между рыночной ценой и ценой для бытовых потребителей. Последнее касается и электроэнергии.

Но если поставщик сделал доначисление в квитанциях за дополнительно оказанные услуги, а потребитель с этим не согласен, то он может обратиться с жалобой в жилищно-коммунальную инспекцию, и в ее компетенции — объективно разобраться и решить спорную ситуацию.

Есть еще один нюанс. Кабинет министров своим постановлением № 560 от 26 июня 2019 года установил предельные значения тарифов на отопление и поставки горячей воды для населения. И вот если полномочный устанавливать тарифы орган превысил эти граничные размеры, тогда жилищно-коммунальная инспекция имеет все полномочия реагировать, чтобы устранить нарушения закона", — подчеркнул Олег Титамир.

Кстати, к некоторым тарифам новая инспекция действительно не имеет никакого отношения.

«Тарифы на услуги компаний, которые являются естественными монополистами, устанавливаются НКРЭКУ, в частности, тарифы на доставку газа, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель департамента по связям с общественностью „Региональной газовой компании“ Даниил Нестеров. — Аналогично маржа для поставщиков газа на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) установлена постановлением Кабинета министров и является фиксированной. Поэтому в части тарифа на доставку газа и маржи у поставщиков нет никаких возможностей для злоупотреблений», — отметил Нестеров.

Любопытно, существует ли государственный контроль за сферой ЖКУ в развитых странах?

«Государственный контроль над сферой ЖКХ в ряде развитых стран существует, — сообщил Олег Титамир. — Приведу пример США. Жилищно-коммунальная система в этой стране имеет сложную отраслевую структуру, в которую входят транспортная система, включающая общественный транспорт, а также энерго- и водоснабжение, водоотведение, жилищное хозяйство. Значительная часть правовых полномочий и финансовых обязательств по регулированию объектов коммунального назначения принадлежит властям штатов и местным органам власти. Федеральные ведомства определяют общую стратегию и разрабатывают общенациональные программы развития жилищно-коммунальной системы, координируют деятельность региональных управленческих структур, разрабатывают стандарты качества коммунальных услуг, контролируют их применение. За счет средств федерального бюджета, законодательно закрепленных за конкретными целевыми программами, осуществляется частичное финансирование инвестиционных проектов в области жилищно-коммунальной сферы. Текущие эксплуатационные расходы выделяются из бюджетов штатов и местных бюджетов», — подытожил Титамир.

Стоит напомнить, что недавно правительство приняло постановление, изменив максимальный размер абонплаты, которую жители должны вносить за пользование коммунальными услугами. Любопытно, что сумму абонплаты привязали к прожиточному минимуму. А это значит, что каждый раз, когда правительство пересматривает показатель прожиточного минимума, размер абонплаты будет меняться, причем в большую сторону. Ведь прожиточный минимум постоянно растет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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