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Зеленский назначил главу Службы внешней разведки: что известно о Валерии Евдокимове
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки Украины. Указ № 710 от 20 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.
До этого Евдокимов занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы.
9 июля 2019 года Евдокимов был назначен указом президента Зеленского заместителем главы Службы внешней разведки. В 2013 ему присвоили звание генерал-майора.
Президент Петр Порошенко наградил Евдокимова орденом Даниила Галицкого.
Напомним, 11 сентября президент Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности руководителя Службы внешней разведки. Бухарев получил пост первого заместителя главы СБУ.
Фото пресс-службы СВР
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