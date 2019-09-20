24.36 / 24.65 26.83 / 27.26
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки: что известно о Валерии Евдокимове

12:07 20 сентября 2019 281
Евдокимов
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки Украины. Указ № 710 от 20 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

До этого Евдокимов занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы.

9 июля 2019 года Евдокимов был назначен указом президента Зеленского заместителем главы Службы внешней разведки. В 2013 ему присвоили звание генерал-майора.

Президент Петр Порошенко наградил Евдокимова орденом Даниила Галицкого.

Напомним, 11 сентября президент Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности руководителя Службы внешней разведки. Бухарев получил пост первого заместителя главы СБУ.

Фото пресс-службы СВР

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер