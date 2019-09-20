Украина

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки: что известно о Валерии Евдокимове

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки Украины. Указ № 710 от 20 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

До этого Евдокимов занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы.

9 июля 2019 года Евдокимов был назначен указом президента Зеленского заместителем главы Службы внешней разведки. В 2013 ему присвоили звание генерал-майора.

Президент Петр Порошенко наградил Евдокимова орденом Даниила Галицкого.

Напомним, 11 сентября президент Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности руководителя Службы внешней разведки. Бухарев получил пост первого заместителя главы СБУ.

Фото пресс-службы СВР

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