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Зеленский уволил главу Службы внешней разведки и дал ему должность в СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Службы внешней разведки Владислава Бухарева с должности и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины.
Указы об этом обнародованы на официальном сайте главы государства.
В СБУ Бухарев будет начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Бухарев — нардеп VIII созыва Рады от «Батьківщини». Воинское звание — генерал-лейтенант. Был членом комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Включен в санкционный список РФ. Имеет медаль ФСБ России.
Свою медаль первый замглавы СБУ объяснил тем, что получил ее за «участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу».
Как сообщают «Українські Новини», согласно декларации, Бухарев с 1987 года работал в госсекторе и в прошлом году заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларировала только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год. Семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками общей площадью 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги имеют элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок. Также в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн — вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 м кв., владелицей которой стала девушка.
Жене Бухарева приписывают кумовство с участником «95 Квартала» Евгением Кошевым.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Бухарев много лет организовывал бесплатные концерты «Квартала 95» в своем родном Лебединском районе Сумской области
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