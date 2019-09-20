США увеличивают военный контингент в Польше

Мир

Предварительные договоренности об увеличении военного контингента США в Польше, похоже, завершатся подписанием соответствующих документов.

Как передает «Европейская правда» со ссылкой на польские массмедиа, подписание декларации по размещении в Польше увеличенного контингента американских войск должно состояться 23 сентября в Нью-Йорке. Как заявил председатель Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський, польский лидер Анджей Дуда и его американский коллега Дональд Трамп проведут переговоры «тет-а-тет», после чего состояться переговоры с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

«Мы также предполагаем, что будет подписана военная декларация о месте расположения и разъяснение присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которую должны были подписать в Варшаве, но визит президента США в Польшу был отложен», — отметил Щерський и добавил, что переговоры состоятся по инициативе президента США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше планируют создать Командование передовой дивизии США, Центр боевой подготовки, разместить эскадрилью американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9, предназначенных для разведывательных операций.

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