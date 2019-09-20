Сколько будет стоить доллар — 20 или 27 гривен

Деньги

Украинская гривня продолжает крепнуть, несмотря на прогнозы о ее скорой девальвации. За два дня доллар по отношению к гривне подешевел на 14 копеек, а евро — на 7 копеек. В пятницу, 20 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,62 грн за доллар и 27,24 грн за евро. В обменниках иностранная валюта дешевеет еще большими темами. Средний курс покупки евро уже опустился ниже отметки в 27 гривен. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,43 грн, купить — по 24,69 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,93 грн, купить — по 27,39 грн.

«Курс украинской гривни с утра в пятницу укрепился до 24,42 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне встречи представителей России и Украины по газу (как отметила Еврокомиссия, она видит сближение позиций сторон по большинству вопросов), новостей о готовности к разведению сил в ОРДЛО, а также встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью Йорке на следующей неделе.

Курс находится под влиянием высокого спроса со стороны нерезидентов и инвесторов, которые продолжают активно заводить валюту в страну. Экспортеры начинают испытывать значительные трудности, особенно аграрии, поскольку такой высокий курс гривни привел к обвалу разницы между отпускной ценой товара и его себестоимостью.

Вероятно, в ближайшее время гривня вернется к пройденной отметке 24,5 грн за доллар, от которой будет формировать следующее движение".

Укрепление национальной валюты в ближайшей перспективе прогнозируют и другие эксперты.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,83 грн до 24,62 грн (-0,9%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,79—24,82 грн до 24,43—24,46 грн (-1,5%—-1,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках опустились за неделю с 24,66—24,94 грн до 24,40 — 24,69 грн (-1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,2%.

Курс доллара наиболее интенсивно снижается, начиная со среды, и на утренних торгах пятницы преодолел на межбанке уровень 24,5 грн, точно так же, как ранее опустился ниже другого круглого уровня — 25 грн. Подтверждается заявление НБУ, что регулятор, покупая валюту в резервы, не противодействует рыночным тенденциям и не «защищает» никакие уровни курса.

На ближайшую неделю мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,2 грн, а наличный доллар в банках — около 24,1—24,5 грн".

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Большинство экспертов склоняются к тому, что основной причиной необычно низкого курса доллара и евро к украинской гривне сейчас является избыток валюты в стране. Причем большие объемы валюты переводят в Украину заробитчане.

«Доллары и евро попадают в страну, здесь родственники трудовых мигрантов меняют их на гривню, чтобы тратить на жизнь, и таким образом валюты становится все больше, — рассказал сайту «Сегодня» президент «Инвестиционной группы УНИВЕР» Тарас Козак. — В прошлом году объем денежных переводов от трудовых мигрантов оценивали в 15 млрд долларов, а в этом году, наверное, будет еще больше.

Второй мощный канал притока валюты в страну — продажа гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентам, то есть иностранным компаниям и физлицам. Раньше большая часть этих денег вкладывалась на полгода. Иностранные инвесторы покупали облигации зимой и в начале весны, а летом продавали или погашали их, покупали доллары и выводили их из страны. В нынешнем году деньги не выводят. Объем инвестиций иностранных компаний в украинские гривневые облигации на сегодня составляет 85 млрд 400 млн грн. Эта сумма практически не меняется уже неделю, а точнее, очень медленно растет. Это значит, что деньги, вырученные за краткосрочные облигации, вкладываются в новые. Либо одни деньги уходят из Украины, а другие заходят".

Эксперт считает, что в дальнейшем к существенному усилению гривни может привести принятие закона о рынке земли и честная приватизация.

«Если закон позволит иностранцам покупать землю, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривню, чтобы купить землю. Также, если будет честная приватизация, то бизнес — иностранный и украинский — начнет заводить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно. И если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть доллар и по 20 грн. Конечно, в этом году рынок земли еще не откроют. Но рынок играет с опережением. Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. То есть финансовые учреждения играют на опережение, и они будут избавляться от доллара заранее. То же будут делать и граждане. И в результате курс иностранных валют опустится», — считает Тарас Козак.

Однако, чем выше курс национальной валюты, тем чаще звучат предостережения о скором начале обратного процесса — девальвации гривни. И привести к этому могут не только внутренние, но и внешние факторы.

«Замедление мировой экономики, которое сейчас происходит, не играет на руку подорожанию доллара, — пояснил сайту „Обозреватель“ эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Кыян. — Это, теоретически, может привести к падению цен на мировую продукцию в долларовом эквиваленте. Поэтому возникают некие бизнес-настроения, которые не позволяют доллару набирать обороты».

Тем не менее, по словам эксперта, вскоре ситуация на валютном рынке Украины может измениться. Одной из причин снижения курса гривни станет активная закупка энергоносителей при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, вскоре станет известным окончательное решение относительно транзита российского газа через Украину. В этот же период Министерству финансов необходимо будет вернуть деньги за превышение лимита по выпущенным внутренними и внешними облигациями в размере более 60 млрд гривен.

«Я прогнозирую, что гривня в любом случае просядет, но не более чем до 27,5 гривни за доллар», — считает Егор Кыян.

Стоит напомнить, что сейчас в Украине работает миссия Международного валютного фонда. Правительство планирует договориться с МВФ о новом займе в размере около 5 млрд долларов. Если переговоры пройдут успешно, то программа расширенного финансирования заменит ныне действующую краткосрочную программу. Новая программа может быть рассчитана на три года.

Напомним, проект госбюджета на 2020 год составляли с учетом курса 28,2 гривни за доллар.



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