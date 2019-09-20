24.35 / 24.64 26.82 / 27.25
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Возможных убийц директора Caparol отпустили под домашний арест

14:05 20 сентября 2019 71
суд
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве отпустили из-под стражи киллеров, подозреваемых в убийстве директора компании Сaparol Павла Зможного, которых задержали три дня назад. Такое решение Киево-Святошинский суд области принял 19 сентября.

Об этом сообщают «Українські Новини», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, судья Киево-Святошинского суда Максим Медведский отпустил двух подозреваемых — Редькина и Липского. Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии их под стражу, не избрав им никакой меры пресечения.

Медведский своим решением арестовал только одного подозреваемого — Стеблянко.

В этот же день судья этого же суда Людмила Ковальчук также отправила под домашний арест еще четверых подозреваемых, проходящих по делу об убийстве.

В целом по делу об убийстве проходят 7 фигурантов.

По данным источника, за решение по Редькину и Липскому судья получил 120 тысяч долларов.

Напомним, 17 сентября в результате спецоперации правоохранителей, была задержана банда киллеров, выполнявших заказные убийства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер