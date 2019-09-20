Возможных убийц директора Caparol отпустили под домашний арест

Происшествия

В Киеве отпустили из-под стражи киллеров, подозреваемых в убийстве директора компании Сaparol Павла Зможного, которых задержали три дня назад. Такое решение Киево-Святошинский суд области принял 19 сентября.

Об этом сообщают «Українські Новини», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, судья Киево-Святошинского суда Максим Медведский отпустил двух подозреваемых — Редькина и Липского. Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии их под стражу, не избрав им никакой меры пресечения.

Медведский своим решением арестовал только одного подозреваемого — Стеблянко.

В этот же день судья этого же суда Людмила Ковальчук также отправила под домашний арест еще четверых подозреваемых, проходящих по делу об убийстве.

В целом по делу об убийстве проходят 7 фигурантов.

По данным источника, за решение по Редькину и Липскому судья получил 120 тысяч долларов.

Напомним, 17 сентября в результате спецоперации правоохранителей, была задержана банда киллеров, выполнявших заказные убийства.

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