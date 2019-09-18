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Убийства топ-менеджера Caparol и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена: в полиции показали фото подозреваемых
Начальник Киевского областного главка полиции Андрей Небитов опубликовал в Facebook фотографии киллеров, задержанных 17 сентября, которые выполняли заказные убийства.
В 2016 году эта банда расстреляла директора украинской компании немецкого концерна «Сaparol» Павла Зможного.
Как сообщает Небитов, работа следственно-оперативной группы по делу Заможного не прекращалась в течение 2017−2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения, сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного — подозреваемых.
В январе 2019 года в Киево-Святошинском районе убили начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. Мужчину убили тремя ударами ножом в спину.
Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление.
В течение девяти месяцев полиция искала преступников.
«Анализируя собранные материалы, стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления — идентичны с убийством директора „Сaparol“ в 2016 году. Уже во время отработки участников банды мы получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению», — пишет Небитов.
Криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевской области провели 21 обыск. Изъяли оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее.
Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержали. Им объявлены подозрения в создании преступной организации и совершению двух умышленных заказных убийств.
Киллерам грозит максимальное наказание — пожизненное заключение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании двоих подозреваемых в жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге в Киеве.
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