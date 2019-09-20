Общество и люди

Стоял у метро — сел в тюрьму, заминировал мост — извинился: в сети сравнили Украину и Россию

О разнице между Украиной и Россией убедительно говорят меры наказания, которые вынесены по двум нашумевшим делам. Так, в России осужден актер Павел Устинов, а в Украине глава МВД Арсен Аваков готов взять на поруки Алексея Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве.

«Россия: стоял у метро, говорил по телефону, сел на 3,5 года тюрьмы. Украина: употребил наркотики, взял два ружья и макет бомбы. Заминировал мост между Киевом и пригородом. Извинился», — такой пост опубликовал в Twitter блогер Александр Барабошко, который известен также под ником Krus.

Параллели между этими двумя случаями явно показывают различия в политических ситуациях соседних стран. Если участнику оппозиционных акций в Москве Павлу Устинову, несмотря на наличие видеозаписи эпизода, так и не удалось доказать, что он не применял насилия к бойцу ОМОНа, то в Украине более снисходительно отнеслись к ветерану АТО Алексею Белько.

Ранее известный волонтер, а ныне народный депутат Яна Зинкевич заявила, что Белько бесплатно окажут правовую помощь.

Стало известно также, что московский суд изменил меру пресечения Павлу Устинову на подписку о невыезде.

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